РИАМО - 24 фев. Возгорание мусора и утеплителя потушили в подвале дома на улице Уральской в столице, из дома эвакуировали семь человек, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«Уральская улица, дом 6, корпус 8. Ликвидировано возгорание мусора и утеплителя труб в подвале жилого дома на площади 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Из квартир первого и второго этажей дома было выведено семь человек, среди них один ребенок. При пожаре никто не пострадал.