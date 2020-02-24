РИАМО - 24 фев. Экскурсии в честь Дня гида в столице посетили более 3,5 тысяч человек, некоторые экскурсии, проведенные в рамках проекта, были тематическими, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В честь Дня гида была подготовлена специальная экскурсионная программа. Все экскурсии были бесплатными.

«Больше 1,5 тысяч человек отметились на сайте акции только за первые сутки с момента открытия регистрации. Учитывая такой спрос, партнеры проекта решили подготовить дополнительные экскурсии. Всего их с 21 по 23 февраля прошло порядка 130», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Пешеходные прогулки подготовили экскурсионные бюро столицы. Члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров организовали около 30 экскурсий по историческому центру города.

Некоторые экскурсии были тематическими – они были посвящены театральным кварталам, развитию спорта в Российской империи и другим темам.

Сорок экскурсий провели в музеях и по знаковым культурным объектам, например, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», Московском зоопарке.

Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров работает в столице с 1990 года. В Москве работают порядка 2 тысяч русскоязычных экскурсоводов и около 1,7 тысячи экскурсоводов-переводчиков, которые владеют редкими языками.