РИАМО - 24 фев. Практически всю текущую неделю в Подмосковье и Москве дневные температуры будут сохранятся на отметке до плюс 5 градусов, временами возможны осадки, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Какого-то заметного повышения температуры не ожидается. Погода будет определяться западно-восточным переносом теплых воздушных масс. Из особенностей то, что в конце недели ночные температуры могут опуститься до минус 5 (градусов - ред.) по городу и до минус 8 по области», - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник в Москве ожидается до плюс 4 градусов, по области до плюс 5. В этот день будет переменная облачность, иногда будет показываться солнце.

В среду и четверг ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура существенно не изменится.

В пятницу и субботу погода будет солнечная и без осадков. Максимальная температура в эти дни составит до плюс 1 градуса.

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