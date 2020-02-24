РИАМО - 24 фев. Текущая зима в Подмосковье и Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений, при этом январь стал самым теплым на планете за всю историю, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Безусловно эта зима может стать самой теплой за последние 140 лет. Такой зимы никогда не было. Среднесуточная температура за все время так и не опустилась ниже минус 15 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным Национального управления океанских и атмосферных исследований, январь этого года стал самым теплым за всю историю на всей планете.

8 самых аномальных зим за последние 100 лет>>