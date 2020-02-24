РИАМО - 24 фев. Финалистами конкурса управленцев «Лидеры России – 2020», которые прошли в финал от Центрального федерального округа, стали 60 участников, шесть человек представляют Подмосковье, 48 – столицу, по одному – из Рязанской, Калужской, Тверской, Тамбовской, Ивановской областей и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей ЦФО проходил в Москве 22 и 23 февраля. Всего в полуфинале приняли участие 555 человек.

«Приглашения в суперфинал получили 270 участников, среди которых 60 определены в полуфинале в Центральном федеральном округе. В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии», по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще 30 конкурсантов», — сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что в полуфинале приняли участие 13 семей – супруги, братья, отцы с сыновьями, среди участников было немало многодетных родителей.

В финал вышли следующие представители Подмосковья: Валерия Гусарова (Химки), Елена Дедушева (Одинцово), Денис Кузьмин (Долгопрудный), Иван Николашин (Отрадное, Красногорск), Михаил Подругин (Зеленоградский, Пушкинский округ), Сергей Сольский (Павловская Слобода, Истра).

В ходе полуфинала конкурса в ЦФО участники решали управленческие кейсы. Полуфиналисты получили персональные рекомендации по итогам работы. Кроме того, впервые среди заданий была проблемно-аналитическая деловая игра.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет 27-31 марта в Сочи.

Цель конкурса «Лидеры России» — развитие и выявление перспективных руководителей, у которых есть высокий уровень лидерских качеств и управленческих компетенций. В этом году на конкурс поступило почти 234 тысячи заявок.

За два года проведения конкурса назначения на высокие позиции получили более 150 участников, двое из них стали губернаторами, пять – заместителями федеральных министров.

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