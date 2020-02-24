РИАМО - 24 фев. С момента выхода в прокат российская кинокартина «Лед 2» собрала более 1 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.

«Картина вышла в прокат 14 февраля 2020 года. За 12 дней фильму удалось собрать около 1,02 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Кинокартина режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о любви фигуристки и хоккеиста, которые мечтают завести ребенка.

Ранее «Лед 2» установил рекорд российского кинематографа по предпродажам билетов. Их продали почти на 75 миллионов рублей.