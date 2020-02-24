РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в частном доме деревни Холопово, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 23 февраля в 12:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Подольск, деревня Холопово, дом 1. В 17:12 огнеборцы ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Всего в тушении огня принимали участие четыре единицы техники и 15 человек. В результате пожара никто не пострадал.