РИАМО - 24 фев. На здании на улице Верхней Первомайской в столице загорелась обшивка, пожарные потушили возгорание, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«Улица Верхняя Первомайская, дом 5, строение 2. Ликвидировано возгорание обшивки стены», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Информация о пострадавших на момент ликвидации пожара не поступала.