РИАМО - 24 фев. Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю, сообщает Nation News.

«Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений», - отметил Путин в поздравлении.

Президент страны пожелал буддистам, чтобы новый год был счастливым и благополучным, а также принес успехи в добрых делах и начинаниях.

Глава государства подчеркнул, что российские буддисты большое внимание уделяют укреплению эффективного диалога с государственными и общественными организациями

Буддисты 24 февраля празднуют Новый год по лунному календарю. Они только вступили в год Белой металлической мыши. С завершением прошлого года – года Желтой земляной свиньи – у буддистов завершился 12-летний цикл, с этого года он начинается заново.