РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Пенсионеры городского округа Подольск смогут получить бесплатную юридическую помощь на приеме специалиста 1 марта, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист Сенаторского клуба Юрий Шипилов.

«В первый день весны Сенаторским клубом будет проведена консультация в рамках гуманитарного проекта по мониторингу пенсионной реформы. В частности, будет проведена работа с обращениями граждан предпенсионного и пенсионного возраста, проведен правовой ликбез», - сказал Шипилов.

По его словам, прием будет проводиться по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 27, в помещении юридического центра «Семья. Право. Защита».

Он отметил, что будет проводить прием самостоятельно. Записаться можно по телефону:8 (901) 598-18-18.