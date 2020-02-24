РИАМО - 24 фев. Следователи задержали заместителя начальника таможенного поста Шереметьевской таможни и гражданина Китая, их подозревают в получении и даче взятки соответственно, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника таможенного поста и гражданина КНР.

«Заместитель начальника таможенного поста подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а гражданин КНР – частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

Установлено, что с июля 2018 года по сентябрь 2019 года замначальника таможенного поста несколько раз получал от гражданина Китая деньги, общая сумма полученных средств составила свыше 1 миллиона рублей. За это он оказывал иностранцу содействие в провозе через границу России товаров без уплаты таможенных платежей.

«Совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево данные граждане были задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточняется в материале.

Специалисты продолжают расследование данного уголовного дела.