РИАМО - 24 фев. В городском округе Истра неизвестных сообщил о минировании парк-отеля «Огниково», в результате чего было эвакуировано около 280 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

22 февраля неизвестный также сообщил о минировании парк-отеля «Огниково» в Истре, вызов также оказался ложным.

«В 14:20 23 февраля от заявителя на телефон системы-112 поступило анонимное сообщение об угрозе минирования парк-отеля «Огниково». Эвакуировано 280 человек: 30 (человек - ред.) персонала и 250 постояльцев (из них 60 детей)», - говорится в сообщении.

В результате проверки территории отеля кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, вызов признан ложным.