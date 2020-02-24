РИАМО - 24 фев. В понедельник в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки, воздух прогреется до 3 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«24 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 1-3 градуса, по области - минус 2 - плюс 3», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе ожидается на 15-17 единиц ниже нормального.

Синоптики отмечают, что такая погода может вызвать дискомфорт не только у метеозависимых, но и у здоровых людей. При таких условиях следует строго выполнять рекомендации врача. Прежде всего, это лечение и профилактика основного заболевания, закаливание и общее укрепление организма, прием поддерживающих препаратов растительного происхождения.