РИАМО - 23 фев. В Москве на чемпионате России по художественной гимнастике золото в индивидуальном многоборье выиграла Арина Аверина, сообщает Газета.ru.

«По итогам соревнований россиянка набрала 94,55 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (93,70), бронза досталась Дине Авериной (92,45), которая является сестрой победительницы», - говорится в сообщении.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит с 21 по 24 февраля.

Аверина входит в состав сборной России, является заслуженным мастером спорта, четырехкратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы.