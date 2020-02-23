РИАМО - 23 фев. Передвижная лаборатория МЧС выехала по информации о превышении радиации на платформе «Ростокино», превышений уровня естественного фона радиации не обнаружено, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В соцсетях появилась информация о том, что в районе платформы МЦК «Ростокино» превышены показания радиации у гранитной плитки.

«Передвижной лабораторией ГУ МЧС России по городу Москве был проведен мониторинг уровня радиации. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано», - говорится в сообщении.

В связи с этим угрозы здоровью пассажиров МЦК нет. На месте также находится подразделение ФГУП «Радон».