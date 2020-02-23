РИАМО - 23 фев. Участники столичного проекта «Московской долголетие с 24 февраля до 1 марта могут принять участие в творческих конкурсах, посетить театральные премьеры, а также отметить Масленицу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«24 февраля в районе Головинский (улица Онежская, дом 2) участники театрального коллектива проекта «Московское долголетие» и студенты подготовили праздник в честь Масленицы. Начало в 14:30», - говорится в сообщении.

В этот же день в столичном района Выхино-Жулебино состоится праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. А в районе Басманный проведут концерт, подготовленный участниками проекта «Московское долголетие».

26 февраля в районе Текстильщики можно будет посетить премьеру спектакля «Романтики», который поставлен по пьесе участника «Московского долголетия» Максима Острецова. В районе Чертаново Южное постановку по мотивам народных масленичных гуляний покажут актеры театральной студии проекта «Московское долголетие».

В районе Сокол 27 февраля участников проекта «Московское долголетие» приглашают отметить Масленицу — послушать народные песни, потанцевать и поучаствовать в веселых конкурсах. В этот же день масленичный праздник и концерт пройдут в районе Люблино

В районе Зябликово 28 февраля состоит концерт, на котором будут поздравлять защитников Отечества, а также расскажут о судьбах людей, посвятивших свою жизнь военной службе.