РИАМО - 23 фев. На дублере Волгоградского проспекта в столице автомобиль BMW сбил пешехода, от полученных травм мужчина скончался, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 19:37 на дублере Волгоградского проспекта в районе дома 141 произошло ДТП - наезд на пешехода. Водитель, управляя легковым транспортным средством BMW, совершил наезд на мужчину», - говорится в сообщении.

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На данный момент на месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.