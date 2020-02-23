РИАМО - 23 фев. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на российского спортсмена Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича итальянские полицейские завели уголовное дело, сообщает Газета.ru.

Полицейские в итальянском Антхольце 22 февраля провели обыск в номерах российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева, а также в номере тренера Логинова Александра Касперовича. У Логинова изъяли ноутбук и мобильный телефон.

«Есть информация, что на Логинова и Касперовича завели уголовное дело», - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что биатлонист и его тренер могут без препятствий выехать из Италии, несмотря на заведенное дело.

СМИ сообщали, что причинами обысков могли стать проблемы с аккредитацией у Касперовича и старое допинговое дело Логинова.

Также отмечается, что полицейские не нашли улик, которые бы говорили об использовании российским биатлонистом допинга.