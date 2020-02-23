РИАМО - 23 фев. Генеральный директор фирмы лишился более 1 миллиона рублей личных средств в результате автомобильной кражи в центре столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 21 февраля в полицию сообщили о краже на Лесной улице.

«С 19:30 до 22:40 на парковке развлекательного комплекса из салона автомобиля BMW 730LD, которым владеет гендиректор коммерческой фирмы, неизвестный совершил кражу кожаного рюкзака, в котором находились денежные средства в размере более 1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».