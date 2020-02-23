РИАМО - 23 фев. Комитет по ценам и тарифам Московской области подготовил простую инструкцию для жителей Подмосковья, благодаря которой можно за пять минут узнать действующие тарифы для теплосетей и водоканалов.

«Чтобы получить или проверить информацию об установленном тарифе для вашей ресурсоснабжающей организации, теперь можно не писать официальное обращение в комитет по ценам и тарифам, ждать ответа или искать информацию в разделе «Раскрытие информации» на сайте вашего поставщика услуг», - отмечается на сайте ведомства.

Получить необходимые сведения из официального источника можно в три клика в специальном разделе на сайте Мособлкомцен.

В разделе «Как узнать тариф» следует найти в таблице номер распоряжения, в соответствии с которым установлен тариф для конкретной теплосети или водоканала. Распоряжение комитета - это официальный документ, в соответствии с которым организациям установлены тарифы на оказание услуг.

Далее необходимо скопировать номер распоряжения и вставить в поисковую строку на сайте. Затем в результатах поиска надо выбрать необходимое распоряжение, открыть его, нажать клавиши CTRL+F, ввести название интересующей организации и узнать тариф.

Если пользователь не знает, какая ресурсоснабжающая организация оказывает ему услуги, то необходимо прислать запрос на электронную почту ktc.vopros@mosreg.ru с указанием адреса. Комитет пришлет название организации ответным письмом.