РИАМО - 23 фев. В Мытищах женщина вытащила из водоема провалившуюся под лед собаку, ее питомец оказался в воде из-за того, что побежал за уткой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Защитники и герои — далеко не всегда мужчины. Вчера жительница Мытищ спасла собаку, которая провалилась под лед. Алина гуляла с детьми и псом. В какой-то момент собака вырвалась и побежала за уткой», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что хозяйка собаки сразу же полезла за питомцем в воду. Женщина вслепую нашла ошейник, за который вытащила собаку на поверхность воды, а потом и на берег.

«Алина — не только мать троих детей, но и отважный человек!» - подчеркнул губернатор.