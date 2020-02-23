РИАМО - 23 фев. Девятый флешмоб столичных пожарных и спасателей «Растопим лед вместе» состоялся на катке ВДНХ, также на мероприятии прошел телемост с коллегами из Московской, Рязанской, Владимирской и Калужской областей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«За годы своего существования акция выросла и приобрела совсем другие масштабы, у нее появились свои традиции. Прекрасно, что в этом году к московским пожарным и спасателям присоединились коллеги из Центрального федерального округа. Это значит, что география флешмоба растет. Уверен, что в следующем юбилейном году он по праву сможет носить звание всероссийского!» - сказал замначальника Главного управления МЧС России по Москве Андрей Мищенко.

В формате телемоста региональные спасатели продемонстрировали праздничные мероприятия, которые проходят на их территориях. Так, Подмосковье показало, как работает выставка пожарно-спасательной техники и интерактивная площадка по отработке навыков тушения огня.

Гости флешмоба на ВДНХ смогли посетить интерактивные площадки и принять участие в фестивале безопасности. Также здесь можно было увидеть четвероногих спасателей, робототехнику, судно на воздушной подушке «Змей», аниматоров в форме пожарных начала XX века и многое другое.

Для маленьких посетителей приготовили познавательные эстафеты и «Акваторию юных спасателей», где ребят обучали пользоваться спасательным снаряжением.

«Фееричным номером программы стало показательное выступление «Дефиле с оружием» барабанной группы и роты почетного караула Академии ГПС МЧС России. Особое внимание гостей привлекла историческая инсталляция, рассказывающая о прошлом пожарной охраны и уникальных фактах развития московской пожарной дружины», - добавляется в материале.

В рамках мероприятия также состоялся конкурс кормушек для птиц и кулинарный конкурс среди полевых кухонь.