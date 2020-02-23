РИАМО - 23 фев. В столичном метро по ночам работают 10 тысяч человек, они проводят дезинфекцию на станциях и в вагонах поездов, проверяют рельсы и эскалаторы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что происходит в мосметро глубокой ночью, когда его двери закрываются для пассажиров? В эти четыре часа на работу выходят 10 тысяч человек. Они обследуют каждый уголок подземки. Проверяют рельсы, эскалаторы, системы вентиляции. Дезинфицируют станции и вагоны», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также мэр разместил видео, показывающее ночные работы в подземке. Например, в вагонах поездов рабочие меняют фильтры системы очистки воздуха, по графику заменяют кабель, моют контактный рельс, если необходимо, обновляют рельсы.

Технологическое окно для уборки и проверки метрополитена длится с 01:00 до 05:30.