РИАМО - 23 фев. В Одинцове произошло столкновение автобуса и мусоровоза, в аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.



Ранее СМИ сообщили, что в данной аварии пострадал один человек.



«Факт ДТП подтверждается. Но информации о пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.