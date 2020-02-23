РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. На тротуаре в микрорайоне Климовск городского округа Подольск по просьбе жителя была заделана яма, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар в микрорайоне Климовск. Он отметил, что у пешеходного перехода около ТЦ «Гран Сити» на тротуаре образовалась яма.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ремонта тротуара на улице Симферопольская в микрорайоне Климовск. Указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по ремонту тротуара выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.