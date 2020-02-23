РИАМО - 23 фев. На будущей неделе в столичных поликлиниках проведут ряд лекций и встреч с пациентами, на которых можно будет узнать об инфаркте, профилактике различных заболеваний, а также здоровом питании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«24 февраля в 16:00 в поликлинике №45 состоится занятие школы пациента. Врачи расскажут, как здоровое питание, правильная диета и контроль над своим весом помогают снизить риск развития сахарного диабета», - говорится в сообщении.

25 февраля в филиале №8 консультативно-диагностической поликлиники №121 специалисты прочитают лекцию о том, как сохранить хорошее зрение. Начало в 14:00.

В поликлинике №23 26 февраля состоится занятие школы пациента, где можно будет узнать все об инфаркте миокарда и инсульте. В этот же день пройдет занятие для родителей в филиале №1 детской поликлиники №91, на нем можно будет узнать, как правильно делать массаж ребенку.

Лекция о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и язвенной болезни состоится 27 февраля в филиале №2 поликлиники №6. Также 27 февраля в амбулатории №1 Троицкой городской больницы проведут единый день диспансеризации в поселке Птичное, для медобследования необходимо взять с собой паспорт.

Занятие школы пациента о профилактике артериальной гипертонии пройдет 28 февраля в диагностическом центре №5. 28 февраля в поликлиническом отделении «Капотня» больницы имени В. П. Демихова врачи расскажут о здоровом образе жизни, правильном питании и отказе от вредных привычек.

29 февраля в центре здоровья поликлиники №218 состоится день открытых дверей, посвященный Международному дню редких заболеваний.