РИАМО - 23 фев. Вечером в воскресенье в столичных воздушных гаванях Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 39 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в воскресенье задерживалось и было отменено 23 рейса.

Сейчас в аэропорту Внуково задержали и отменили по семь рейсов. В Домодедове задержано четыре прилета и вылета, отменено шесть. В Шереметьеве задерживаются 15 рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе до 24 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 19 метров в секунду.