РИАМО - 23 фев. Пьяная ссора между мужчиной и женщиной в Орехово-Зуевском городском округе закончилась поножовщиной, мужчину с ранением доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«22 февраля в 14:56 с участка в СНТ «Каштан» города Куровское бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован гражданин 1985 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Полицейские за совершенное преступление задержали знакомую пострадавшего 1985 года рождения. Нападение произошло в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».