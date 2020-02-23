РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 фев. В Балашихе на празднике в честь Дня защитника Отечества состоялся концерт для жителей и гостей городского округа, в рамках развлекательной программы также подготовили интерактивные игры и танцы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«В парке «Пехорка» в честь замечательного праздника – Дня защитника Отечества - прошла развлекательная программа с участием артистов творческого союза «Все свои». Они не только пели зажигательные песни, но и провели веселые интерактивные танцевальные игры с посетителями парка. В концерте также принял участие солист Московского казачьего хора Петра Матреничева Денис Слепнев, а также артистка из Балашихи Светлана Живагина», – сказала завотделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что с помощью концертной программы поздравили всех защитников Отечества с праздником и подарили им хорошее настроение. В программе прозвучали музыкальные произведения военных лет, казачьи песни и другие.

Чтобы самым посетителям праздника в парке не было холодно, их развлекали разнообразными играми и танцами.

Праздничное мероприятия ко Дню защитника Отечества под названием «Юные защитники» прошло также в парке «Пехорка» 22 февраля.