РИАМО - 23 фев. Netflix выложил на своем канале в YouTube трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон», сообщает Газета.ru.

«В мультсериале расскажут про события, происходящие на планете Кибертрон, которая является родиной трансформеров», - говорится в сообщении.

Также в мультипликационном сериале можно будет узнать историю происхождения автоботов и десептиконов.

Пока Netflix не объявлял дату выхода анимационного сериала. Но ожидается, что первые серии выйдут уже в этом году.