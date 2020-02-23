РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из строений на Балашихинском шоссе в подмосковной Балашихе, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 23 февраля в 10:07 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Балашихинское шоссе. В 11:10 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

При возгорании никто не пострадал. В тушении пожара задействовали девять единиц техники и 25 человек.