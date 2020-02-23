РИАМО - 23 фев. Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что российскому участнику музыкального конкурса «Евровидение» нужно перенять опыт Украины и спеть на родном языке, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что участник от Украины – группа Go-A – выступит на конкурсе с песней на родном языке, и это является правильным решением.

«Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке. Если бы сейчас была такая песня, как «Мама Люба» (группы Serebro), то с ней можно было бы спокойно идти на «Евровидение». «Мама Люба» сейчас — на русском языке — разорвала бы всех», — сказал Пригожин.

Первый канал рассматривает для участия в конкурсе «Евровидение» певиц Zivert и Полину Гагарину, группу Little Big, певцов Димаша Кудайбергена и Александра Панайотова.

В этом году «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды) под девизом «Откройся!».

В 2019 году от России выступал певец Сергей Лазарев. Он занял третье место.