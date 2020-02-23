РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества полуфиналисты конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе поделились своими историями о храбрости, терпении и служении, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Гендиректор компании по организации смешанных единоборств среди профессиональных спортсменов Шарип Алиев из Дагестана рассказал, как в подростковом возрасте вытащил детей из воды.

«Я и мои братья гуляли около моря и вдруг увидели, как двух маленьких девочек затягивает в воду. Их отец стоял на берегу и не знал, что делать. Мы с братьями действовали по ситуации, не осознавая опасность для себя. Вытащили девочек на берег, но пришлось самим долго бороться за свою жизнь. В течение получаса мы не могли выбраться из воды, и была вероятность не прийти домой. Помощь близкому человеку – главный принцип, который должен быть присущ любому мужчине», – отметил Алиев.

Сергей Барков из подмосковной Рузы - старший инженер военного представительства Минобороны РФ. Участник конкурса рассказал, что с юности готовился к поступлению в военный вуз, развивая физические и моральные навыки, не давал себе поблажек и добился поставленной цели.

Представитель города Иваново Олег Бровцев руководит структурным подразделением Вичгурской больницы и является врачом в третьем поколении.

«Мы спасаем жизни людей каждый день. И для меня это часть жизни и профессиональной деятельности. Помню, как нас вызвали на «ножевое ранение» – риск для жизни мужчины был большой. Мы с фельдшером срочно оказали ему первую помощь, отвезли в больницу и сдали в руки хирургам. На следующую смену мы приехали в эту же больницу, и я увидел, что наш пациент живой и уже сам смог выйти на улицу. Он увидел меня, улыбнулся и поблагодарил», - поделился своей историей Бровцев.

Врач-хирург из Курской области Максим Клеткин отметил, что главное в жизни - поступать по совести, служить людям и семье.

«Я врач, гражданин России, отец семейства. У меня есть обязательства перед пациентами, Родиной и семьей. А медицина - это разновидность служения. Врач не может принадлежать себе на 100%. Он служит обществу, как священник или военный», – сказал Клеткин.

В Москве продолжается полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» в Центральном федеральном округе. Всего в региональный полуфинал вышли 555 человек. Участники должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал, который пройдет в Сочи.