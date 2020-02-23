РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Жители подмосковных Люберец приняли участие в тематических викторинах на празднике, посвященном Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» прошло культурно-развлекательное мероприятие «Парни бравые», посвященное Дню защитника Отечества. Организатором выступили «РосМолСпорт Московской области» и федерация лазертага Подмосковья при поддержке комитета по культуре администрации городского округа.

«В рамках культурно-развлекательного мероприятия от ведущего мероприятия Сергея Агаджаняна прошли веселые патриотические викторины, в которых посетители и гости парка смогли проверить свои знания гимна России, рассказать патриотические стихи и спеть вместе с певцами», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия все желающие смогли принять участие в мастер-классе по маскировке и ориентированию, ознакомиться со стрелковым вооружением федерации лазертага Московской области, которое является копиями боевого вооружения.

Также на празднике прошел концерт с патриотическими песнями в исполнении лауреатов международных конкурсов. Открывал музыкальную часть программы певец и музыкант Олег Яковлев, затем выступили Игорь Тарновский, Ольга Барабанова, Денис Слепнев, а закрывал музыкальный блок праздничного мероприятия певец и музыкант Рубен Алмазов.