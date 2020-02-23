РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Свыше 50 рабочих убирают муниципальные дороги подмосковного Подольска от выпавшего снега в воскресенье, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядные организации очищают территории Подольска от выпавшего снега. Так, на муниципальных дорогах в воскресенье, 23 февраля, работают 51 дорожный рабочий и 27 единиц техники. По состоянию на 15:00 в округе было обработано смесью 370 тысяч квадратных метров дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Все дорожные службы, отвечающие за содержание улично-дорожной сети городского округа, работают в круглосуточном режиме. Также водителей муниципалитета призвали быть осторожными на дорогах.

В воскресенье на погоду Московского региона будут влиять атмосферные фронты. В Подмосковье будет облачно, временами ожидаются осадки, их может выпасть 1-3 миллиметра.