РИАМО - 23 фев. Новая версия Единого транспортного портала столицы уже доступна пользователям, на сайте любой желающий теперь может создать личный кабинет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На сайте теперь можно создать личный кабинет, рассчитать стоимость поездки на любом виде транспорта, найти свободный автомобиль каршеринга и многое другое. Преобразования также коснулись структуры и дизайна портала – сайт полностью изменил свой внешний вид и стал доступнее для пользователей», - говорится в сообщении.

Обновления сайта стали большой частью важного проекта, который нацелен на улучшение единого языка коммуникации с пассажирами общественного транспорта столицы. В проект также вошли разработка новой структуры объявлений в городском транспорте, новая графическая концепция и так далее.

Обновленный портал имеет простой и понятный интерфейс. В нем созданы разделы для пассажиров, автомобилистов и представителей бизнеса. Данное разделение поможет пользователям сайта быстрее найти необходимую информацию.

В части разделов поместили умную карту столицы, на ней можно проложить оптимальный маршрут до места назначения, узнать о перекрытиях на улицах города и действующем грузовом каркасе.

В личном кабинете пользователи сайта смогут сохранить данные нескольких транспортных карт «Тройка». Также там можно проверить штрафы, лицензию или пропуск для такси, грузовика и личной машины. Еще пользователь может подписаться на новости и получать только нужную информацию. В личном кабинете предусмотрена возможность добавить в избранное электрички и запомнить часто используемые маршруты наземного транспорта.

В мобильной версии сайта карта города закрепляется внизу экрана смартфона, таким образом она всегда на виду у пользователя и до нее легче добраться.