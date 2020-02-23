РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Представители «Молодой гвардии «Единой России» Подольска подарили ветерану новый смартфон ко Дню защитника Отечества, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель подольского отделения «Молодой гвардии» Ольга Сухарева.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодая гвардия «Единой России» Александр Толмачев совместно с Ольгой Сухаревой и активистами в воскресенье поздравили участника Великой Отечественной войны Георгия Баранова с Днем защитника Отечества.

«В гости, как водится, пришли не с пустыми руками. Мы подарили ветерану новый смартфон, исполнив его пожелание. Баранов осваивает современные гаджеты и в его планах научиться работать на компьютере. Во время встречи ветеран рассказал про уже выпущенную книгу «1001 анекдот» и про книгу, которая выйдет весной этого года – «Комбат», - сказала Сухарева.

Она отметила, что встреча прошла в рамках областной акции «Выходные с ветераном».