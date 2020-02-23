РИАМО - 23 фев. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению железо-бетонных изделий в Наро-Фоминске, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Московской области.



«В 15:38 была полная ликвидация пожара. Общая площадь составила 50 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью, сообщение о возгорании поступило в 14:11. Пожар произошел по адресу: Наро-Фоминск, Тургенеевский тупик, дом 3.

На месте работали 16 человек и четыре единицы техники.