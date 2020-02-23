РИАМО - 23 фев. Пользователи соцсетей показали первые грибы, которые уже можно встретить в Москве и Подмосковье, а также запечатлели февральскую зелень в лесах.

«Зелень из-под снега появляется сочная, не мороженная. И как ее теперь назвать - прошлогодняя? Можно собирать и в салат с грибами. Летают комары. 18 февраля, город Дубна, север Подмосковья», - сообщается в группе «Природа Северо-Запада» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фото запечатлены грибы, растущие в прошлогодней листве, а также свежие побеги зелени и отцветшие недавно одуванчики.

«Полынь прошлогодняя не замерзла и расти начинает не только от корня, прошлогодний побег восстанавливается. Как в южных краях», - говорится в подписи к фото.

Автор также запечатлел листья незабудки, но отметил, что она пока не цветет.

Пользователь Армен Альбертян показал на YouTube, что происходит в конце февраля в столичном лесу. По его словам, сезон тихой охоты уже стартовал – в лесу можно найти грибы. Также он заснял белый крокус, который готов распуститься.

«Грибы в феврале 2020 пошли в снегу!!! Ягоды и цветы в феврале!» - говорится в описании видео.

Автор ролика добавил, что уже пошел кленовый сок, но собирать его пока рано.