РИАМО - 23 фев. Конфликт двух мужчин в кафе в подмосковном Лыткарине перерос в поножовщину, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 22 февраля в 03:00 из кафе на Спортивной улице бригада скорой помощи забрала молодого человека 1999 года рождения, у которого диагностировали проникающее ножевое ранение живота.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1983 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.