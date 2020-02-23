РИАМО - 23 фев. Дорожная авария произошла в поселении Краснопахорское новой Москвы, в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 13:40 в поселении Краснопахорское произошло ДТП - наезд на препятствие. По предварительной информации, водитель автомашины Mazda не справился с управлением и совершил наезд на дерево», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии есть погибший и пострадавший. На месте ДТП работают специалисты, они устанавливают все причины трагедии.