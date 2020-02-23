РИАМО - 23 фев. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидаются похолодание, осадки в виде снега и дождя, гололедица на дорогах и порывистый ветер, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Заключительная неделя февраля, кроме вторника, ознаменуется похолоданием и сложными метеоусловиями с осадками в смешанной фазе - снег, мокрый снег, дождь. Будет порывистый ветер. При этом столбики термометров будут колебаться от заморозков в ночные часы до слабых оттепелей днем, а значит на дорогах станет скользко - гололедные явления», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также ожидаются резкие колебания атмосферного давления – «барическая пила», которая негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе с вечера 24 февраля до утра 25 февраля из-за гололедицы.