РИАМО - 23 фев. Столичная полиция насчитала более 2 тысяч участников согласованного публичного мероприятия, которое завершилось в центре города, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие более 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте КПРФ сообщалось, что в воскресенье в центре Москвы пройдут демонстрация и митинг в честь 102-й годовщины создания Советской Армии и Военно-морского флота.

Участники мероприятия собирались на Страстном бульваре у Пушкинской площади, откуда стартовало праздничное шествие. Оно завершилось митингом на площади Революции.

В связи с проведением массового мероприятия в центре столицы были введены ограничения на дорогах.