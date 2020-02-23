РИАМО - 23 фев. В рамках празднования Дня защитника Отечества губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие члены подмосковной делегации возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Помимо губернатора, в церемонии возложения цветов приняли участие члены правительства Московской области, главы муниципальных образований, депутаты Мособлдумы и Госдумы, ветераны Великой Отечественной войны и представители различных религиозных конфессий.

Перед возложением подмосковная делегация почтила память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.