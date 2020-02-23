РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 фев. Тринадцатилетняя Валерия Базыкина из микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи в дуэте с 14-летней Манижей Аминовой из Смоленской области прошла отборочный этап в седьмом сезоне музыкального телепроекта «Голос. Дети», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В девятилетнем возрасте Валерия стала участницей популярного телешоу с Максимом Галкиным «Лучше всех». Девочка удивила зрителей своим идеальным слухом: назвала все ноты, которые ей играли на разных инструментах, а также исполнила на фортепиано несколько произведений. На этот раз Валерия с успехом прошла слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети - 7» в дуэте с Манижей Аминовой.

«У нас дуэт, мы познакомились на концерте. У нас очень похожие голоса. Когда родители спросили, не хотим ли мы пойти на «Голос», мы сразу согласились, потому что это приключение для нас», - сказала Базыкина.

На слепых прослушиваниях юные певицы исполнили песню «Трава у дома» группы «Земляне». Валерия не только пела, но и аккомпанировала на фортепьяно. К девочкам сразу повернулись наставники Валерий Меладзе и Баста.

Девочки покорили жюри своим профессиональным исполнением и специально для наставников спели куплет песни группы ABBA. Валерия и Манижа стали членами команды Басты.

«Баста нам более близок обеим по духу и по жанру», - пояснила Базыкина.

Валерия Базыкина - лауреат VII Международного конкурса пианистов имени Д. Шостаковича, лауреат XI конкурса юных пианистов «Ступени к мастерству», победитель фестиваля Viva Music и множества других конкурсов. Кроме того, девочка получила грант мэра Москвы и приняла участие в программах Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.