РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Управляющая компания «Любимый дом» предупредила жителей подмосковного Подольска о мошенниках, которые обманом навязывают потребителям платную поверку счетчиков воды, сообщается на сайте УК.

«В Подольске по Бородинскому бульвару, дом 5 на днях ходили молодые люди и представлялись работниками УК. Они требовали сделать поверку счетчиков воды за 1 тысячу рублей и говорили, что иначе жителям придется платить по нормативу. Это жулики. Поверка водяных счетчиков на бульваре необходима не ранее 2021-2022 годов. Будьте бдительны», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что жители могут позвонить в диспетчерскую УК и уточнить информацию о поверках.