РИАМО - 23 фев. С 20 по 22 февраля в столице прошел пятый этап акции «Открой#Моспром», в нем приняли участие более 400 студентов, которые смогли бесплатно посетить предприятия города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый новый этап «Открой#Моспром» привлекает все больше и больше гостей на промышленные предприятия столицы. Мы рады, что проект стал частью культурной жизни города, тому, что люди приходят к нам с семьями, с друзьями, записываются целые группы студентов», - отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что такие мероприятия помогают молодым людям выбрать профессию.

В феврале впервые в рамках проекта все желающие смогли посетить инновационный завод по переработке пластика «Экопласт», научно-производственное предприятие «Темп» имени Ф. Короткова, музей НПО «Молния».

В рамках пятого этапа акции студенты также смогли посетить заводы «Coca-Cola HBC Россия», «Очаково», «Микрон», увидеть этапы производства в кондитерском концерне «Бабаевский», посмотреть, как ведется работа на заводе «Трансмаш», в производственном комплексе «Салют».

Шестой этап проекта «Открой#Моспром» пройдет на столичных предприятиях в апреле.