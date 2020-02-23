РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 фев. В микрорайоне Южный подмосковной Балашихи ищут мужчину, который в воскресенье утром вышел из дома и пропал, пожилой человек нуждается в медицинской помощи, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 80-летний Евгений Георгиевич Коробицын, микрорайон Южный, городской округ Балашиха, Московская область. Двадцать третьего февраля вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи», – отмечается в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткая стрижка. Евгений Георгиевич был одет в сине-зеленую болоньевую куртку, темно-серые спортивные штаны, дутые сапоги, черную вязаную шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.