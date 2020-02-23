РИАМО - 23 фев. Днем в воскресенье в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 23 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В воздушной гавани Внуково задержали четыре рейса, еще четыре отменили. В Домодедове задержано и отменено по три рейса. В Шереметьеве задерживается вылет и прилет девяти рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Москве и Московской области до 24 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.