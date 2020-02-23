РИАМО – 23 фев. Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что россиянин Александр Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце из-за действий местной полиции, сообщает Газета.ru.

Утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыск в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Также обыскали автомобиль Логинова и номер его тренера Александра Касперовича.

«По словам Губерниева, минувшей ночью отечественный биатлонист допоздна беседовал с представителями итальянской полиции. Журналист заявил, что следственные мероприятия с Логиновым завершились в час ночи», - пишет издание.

Губерниев предположил, что сложившаяся ситуация заставила Логинова отказался от воскресного масс-старта.

Ранее в качестве причины обысков у российских биатлонистов СМИ называли проблемы с аккредитацией у Касперовича и старое допинговое дело Логинова.